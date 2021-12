Bonner passa feriado com a namorada no Rio, diz colunista

O apresentador do Jornal Nacional (TV Globo), William Bonner, passou o último feriado acompanhado da fisioterapeuta Natasha Dantas, em uma de suas casas, localizada na região serrana do Rio de Janeiro.

Segundo o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", o local – que pertencia a Bonner e a apresentadora Fátima Bernardes – era o preferido do ex-casal para passar as férias escolares com os filhos Beatriz, Vinícius e Laura.

Ainda de acordo com Léo Dias, desde o ano passado Natasha é apontada como a nova namorada do apresentador, mas ele negou a informação.

