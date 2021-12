Boninho afirma que Tiago Leifert não vai comandar o BBB

Após muitas especulações sobre quem iria comandar a próxima edição BBB, o diretor da atração, Boninho, resolveu se pronunciar e negou que Tiago Leifert pode substituir Pedro Bial: "Por enquanto é tudo especulação. Nada confirmado", revelou.

Já segundo o colunista Léo Dias, do jornal "O dia", o apresentador do The Voice vai estar à frente do reality. Ainda segundo o colunista, uma fonte afirmou que a ida de Tiago está praticamente confirmada: "Tiago tem 99% de chance de apresentar o 'BBB' ano que vem", contou.

Mas o fãs que gostam de Tiago à frente do The Voice podem ficar tranquilos. Caso seja confirmada sua ida para o BBB, o apresentar vai comandar as duas atrações. Já o jornalista Pedro Bial poderá assumir o horário usado pelo "Programa do Jô".

adblock ativo