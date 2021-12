Bolsistas de academia de música apresentam peça "O Messias" em Trancoso

Bolsistas da 4ª academia "Canto em Trancoso" apresentam no dia 21 de julho, a peça ”O Messias”, no município de Porto Seguro (a 725 km de Salvador). O concerto, feito em parceria com a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, acontecerá no Teatro L’Occitane, às 18h30. Os alunos que se destacarem na apresentação ganharão uma bolsa de estudos.

Os 42 cantores selecionados receberão uma bolsa completa para uma semana de estudos no Sul da Bahia, e terão aulas técnicas de canto e interpretação com o maestro responsável pela academia Rolf Beck, com a mezzo-soprano eslovaca indicada ao Grammy 2010 na categoria Melhor Vocal, Lucia Duchonova, e com o holandês Marcel Boone, professor da escola de música Hochschule für Musik, na cidade de Basel, Suíça.

A academia é um projeto do conjunto vocal alemão Chorakademie Lübeck, com a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, e visa fomentar a música clássica no Brasil, dando oportunidades a jovens talentos do canto lírico para se aprimorarem com profissionais brasileiros e estrangeiros.

Escrita em 1741 pelo compositor alemão Georg Friedrich Händel, a peça “O Messias” homenageia a figura de Jesus Cristo. A obra é dividida em três partes e retrata a anunciação ao nascimento de Cristo, a vida e paixão de Jesus e, por fim, a morte do Messias. Os ingressos do espetáculo custam R$ 30,00 e podem ser adquiridos pela plataforma da Ingresso Rápido.

adblock ativo