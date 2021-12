Bolo de casamento de William e Kate é servido no batizado de príncipe Louis

O príncipe Louis foi batizado nesta segunda-feira, 9, na Capela Real do Palácio St. James, no centro de Londres. A família real anunciou que após a cerimônia, que foi discreta e pequena, o príncipe William e Kate Midletton promovem um chá particular na Clarence House. Serão servidas fatias que foram tiradas de uma das camadas do bolo de casamento do duque e da duquesa de Cambridge.

Coberto com creme e glacê branco usando a técnica de Joseph Lambeth, o bolo foi criado por Fiona Cairns com 17 bolos de frutas individuais e tinha oito camadas.

A decoração do doce também continha cerca de 900 flores e folhas de 17 variedades que foram individualmente congeladas.

O enfeite de flores do meio do bolo combinava com as guirlandas arquitetônicas que decoraram a sala do Palácio de Buckingham durante o casamento.

