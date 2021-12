Body de R$ 7,7 mil esgota após aparição de Taís Araujo

A atriz Taís Araujo levou fãs à loucura ao aparecer vestindo um body amarelo ovo no último The Masked Singer Brasil da última terça-feira, 31, na Rede Globo. Ao que parece, em um visual diferenciado do habitual, a musa serviu de inspiração e o estoque da peça de R$ 7,7 mil foi completamente esgotado. A informação foi publicada nesta sexta-feira, 3, pelo colunista Leo Dias.

A jurada vestiu o “body com estampa de leopardo” para incrementar o visual que contou com um lace de fios lisos e curtinhos. Trata-se uma peça da grife italiana Dolce & Gabbana, que tem preço tabelado de 1.250 euros.

De acordo com a publicação, o sucesso foi tão grande que não restou estoque na loja de marcas internacionais de luxo, virtual Farfetch, ou mesmo no e-commerce na grife.

Ao publicar as fotos com o look nas redes sociais, Taís recebeu muitos elogios.

