Boca de Anitta volta a repercutir nas redes sociais

Anitta voltou a ser assunto nas redes sociais após aparecer com os lábios inchados em um vídeo postado, no domingo, 23, em seu perfil no Snapchat.

Ela fez a gravação poucas horas depois de acordar para falar sobre sua rotina agitada. "Você chega em casa às cinco da manhã e acorda às onze porque tem outro show", disse.

Alguns seguidores da funkeira não perderam a oportunidade para criticá-la, e outros decidiram fazer piada da situação.“Gente, uma abelha picou a boca dela? Será que ela pensa que está realmente bonita?“, criticou uma seguidora.

Anitta já havia causado polêmica após exagerar no preenchimento labial no início do ano. Fotos da cantora feitas pouco tempo depois do procedimento estético circularam pelas redes sociais e viralizaram. Naquela ocasião, ela falou publicamente sobre o assunto e confessou ter colocado botóx.

Confira a repercussão:

Anitta quando começou a fazer sucesso era mt linda agora ta metendo plástica atrás de plástica e atualmente ta essa coisa ai pic.twitter.com/EnPJpdsoZs

— João V D'Agostini (@joaodagostini) 23 de outubro de 2016

blz q anitta ta tendo q usar pincel de pintor de parede p passar baton na boca mas q mulher é essa, meus queridos?

— Mateus (@mateusoo_) 23 de outubro de 2016

Ate a boca da anitta foi pra frente e minha vida nao pic.twitter.com/4tr1IoPXlj

— ana viva mariana (@mabaatista) 24 de outubro de 2016

