Boca de Anitta entra nos assuntos do momento do Twitter

O preenchimento labial realizado pela cantora Anitta ainda está dando o que falar nas redes sociais, tanto que os memes relacionados à situação só aumentaram desde o fim de semana.

Nesta terça-feira, 22, a boca da funkeira é o quarto assunto mais comentado do momento no Twitter, com a hashtag #AnittaBocaDePato.

"Ta parecendo o peixe do Bob Esponja", escreveu um internauta. "Prefiro ser feia o que fazer esses preenchimentos que não dão certo", criticou outra" A internet nao perdoa ninguém", brincou um terceiro.

#AnittaBicoDePato quando eu vir a tag😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/ORcqGq4e8w — ♕J A Q U E L i N E♕ (@Jaque_Thalifan) 22 de março de 2016

Antes do dinheiro entrar\ Depois q o dinheiro entrou GENTE MAS NÃO ERA PRA MELHORAR NÃO ? SCOROOOO EU TO GRITANDOOOOOOOOO #AnittaBicoDePato — Mulher Amarga (@mulheramarga) 22 de março de 2016

Prefiro ser feia o que fazer esses preenchimento que n dao certo #AnittaBicoDePato pic.twitter.com/XPuANPEsNC — jak (@foryoussz) 22 de março de 2016

#AnittaBicoDePato PAREM DE FALAR ISSO, QUE COISA RIDÍCULA, QUE FALTA DE RESPEITO, ME DIGAM, O QUE O PATO FEZ PRA VOCÊS OFENDEREM ELE? — † J0RG1NH0 † (@JorgeLaurenno) 22 de março de 2016

O procedimento

Uma das funcionárias de uma clínica de estética, que há algum tempo realizou o primeiro preenchimento labial em Anitta, contou ao site Ego que ela chegou a procurá-los para um novo procedimento. Porém, em decorrência ao pouco tempo desde a última aplicação, recebeu um não como resposta.

"O primeiro procedimento dela foi feito aqui, mas dessa vez ela não fez conosco, nós recusamos porque não estava no timing para repetir. Não precisava fazer de novo. Inclusive é bom dizer que não fomos nós porque isso está atraindo uma mídia negativa para nós", contou.

adblock ativo