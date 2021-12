Bob Dylan permanece em silêncio sobre Nobel de Literatura

Bob Dylan é um sujeito difícil de se falar. E até a Academia sueca, que concedeu ao músico o Nobel de Literatura nesta quinta-feira, 13, tem encontrado dificuldade em entrar em contato com o laureado.

De acordo com a agência de notícias France Presse, 24 horas depois de anunciar o prêmio para Dylan, a instituição foi incapaz de conversar com o premiado em si. "A Academia entrou em contato com o agente de Dylan e com o diretor de sua turnê", explicou Odd Zschiedrich, chanceler da instituição.

Dylan permanece em silêncio. Na noite de quinta, o músico fez uma apresentação em Las Vegas e, como de costume, pouco falou com o público que ali estava, segundo informou a agência de notícias. Nada de comentar o Nobel também.

Já o jornal Washington Post, diante do silêncio de Dylan, entrevistou pessoas ligadas ao artista. Segundo as informações publicadas, o músico também não comentou com amigos a premiação. Bob Neuwirth, amigo de Dylan e músico, disse ao Washington Post que Dylan "inclusive poderia não agradecer" a homenagem.

A Academia sueca busca por Dylan para convidá-lo a ir a Estocolmo no dia 10 de dezembro para receber o prêmio do próprio rei da Suécia e participar de um jantar de gala - e discursar para os presentes. Ainda não há informações sobre a intenção de Dylan em comparecer ao evento.

A France Presse ainda lembra que, em 1964, o filósofo francês Jean-Paul Sartre rejeitou o Nobel de Literatura. E, com isso, rejeitou o prêmio de 273 mil coroas suecas (R$ 99 mil). Atualmente, o prêmio é de 8 milhões de coroas suecas, algo em torno de R$ 2,9 milhões.

