Blogueiras baianas falam sobre trajetória no mercado de influencers

O mercado de influenciadores digitais tem crescido no mundo inteiro e na capital baiana isso não é diferente, seja através dos famosos blogs, do Instagram ou do YouTube, muitos baianos tem investido nessa carreira. Abordando temas variados como cuidar dos cabelos, moda, decorações no estilo "faça você mesmo" e bem estar, a influenciadora Jéssica Dantas tem quase 900 mil inscritos no youtube e 365 mil seguidores no instagram. A baiana começou há oito anos, através do blog "Fala Dantas".

Em entrevista ao Portal A Tarde, Jéssica contou um pouco sobre sua carreira.“Era um hobby, eu lia muitos blogs, mas nem todos eram da minha realidade, então eu comecei para dar dicas coisas de coisas mais acessíveis, que eu conseguia fazer, para economizar dinheiro e ter o que eu queria. Não foi pensado para ser um trabalho e naquela época ninguém imaginava que fosse".

Na época, a blogueira também cursava Química na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e quando começou a fazer sucesso, tendo um bom retorno financeiro, decidiu sair da faculdade após três anos de curso. Ela conta que não foi uma decisão fácil e que não houve uma boa aceitação da sua família.

“Foi um drama! Era o sonho do meu pai e eu achei que era o meu sonho durante muito tempo. O blog tava ali paralelo, como algo que eu gostava. Comecei a faltar muito por causa das viagens e eventos, aí chegou um dia que eu percebi que não conseguia acompanhar e que não era mais feliz fazendo a faculdade”, comenta ela.

Mas a desaprovação da família não durou muito. “Meus pais começaram a apoiar quando eles começaram a ver que era um trabalho mesmo, quando eu comecei a fazer parcerias com marcas maiores, multinacionais. Eles viram que é realmente isso que eu quero e que tem dado certo, é a minha fonte de renda, o que me sustenta”, destaca Jéssica.

Quem também deixou uma outra profissão para poder se dedicar a criação de conteúdo para as redes sociais foi Tassia Brasil, que tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. "Tive muito medo, quando eu saí do outro trabalho eu estava grávida e só postava por hobby, mas como eu vi que estava dando certo, comecei a pensar se daria para monetizar isso. Era muito complicado, mas o medo nunca fui um empecilho, serviu de impulso".

Tassia Brasil trabalha todos os dias da semana

A rotina de trabalho pode ser bem mais inttensa do que é mostrado nas frente das câmeras. "Trabalho todos os dias, praticamente de domingo à domingo, quando eu não estou trabalhando na rua, eu tô produzindo conteúdo em casa", diz Tássia.

Assim como Tássia, Jéssica também trabalha todos os dias da semana, geralmente mais de 12h por dia, ela organiza tudo para que consiga ter folga aos domingos. Outra influenciadora soteropolitana, Tami Leal, se divide entre faculdade, maternidade e a criação de conteúdo. “É bastante corrido. Eu trabalho com muitas lojas de roupas e eu tenho minha vida pessoal, mas eu consigo administrar tudo, tenho meus horários e dá tudo certo”.

Maternidade

Tami já cursava Odontologia quando começou a ser influencer, para que tudo funcione ela usa uma tática, programa seus horário de aula para quando o filho está na escola, no outro turno a criança vai para a casa do pai e quando é preciso ele vai para o trabalho com ela. Tassia, que também é mãe, conta com o apoio da família para conciliar a carreia com a maternidade.

"Eu já deixei de fazer muita coisa por causa minha filha, porque eu conto com meu pai, com minha irmã, com minha mãe e meu esposo, mas nem sempre as pessoas estão disponíveis para estar com ela. Agora ela tá na escola e para mim tá sendo mais tranquilo, mas já levei ela para alguns trabalhos e ela ama. Eu ainda não dou muito espaço, porque ela ainda é criança e o mundo de rede social tem muita exposição", comenta Tassia.

Tami Leal concilia a faculdade de Odontologia, carreira de influencer e maternidade

Quando questionadas sobre inserirem os filhos no mundo das redes sociais, as mamães tem opiniões diferentes. Tami diz que está pensando iniciar a carreira do filho, depois que ele começou a dizer que queria ser modelo e queria, assim como ela, receber produtos de empresas. Já Tássia, mencionou que sua filha possui uma conta no Instagram com cerca de 10 mil seguidores com acesso bloqueado apenas para pessoas que ela aceita e pretende controlar isso até que a filha deixe de ser criança.

Conquistas

A três influenciadoras se mantém financeiramente através, exclusivamente, da renda da carreira de influencer. O dinheiro é recebido de diversas maneiras, porém a maior parte vem de publicidades. Jéssica conta que quando se trata de publicidade o público dela tem bastante engajamento, diferente do que acontece com algumas blogueiras.

Os seguidores do Fala Dantas costumam comprar as coisas que ela recomenda.“É uma relação de confiança e credibilidade que a gente foi construindo durante oito anos”, revela Jéssica. O sucesso é tanto que Jéssica já realizou vários sonhos e até ela fica surpresa com as conquistas. "Quando eu comecei ninguém ganhava nada. Eu que era da Mata Escura, de uma favela, todo mundo dizia que não ia dar em nada e hoje eu inspiro as pessoas a chegar onde elas querem, nunca imaginei isso”, conta ela. Entre as conquistas então uma casa para os pais dela e uma casa própria onde irá morar em breve.

Hoje dia, sonhando em alcançar 1 milhão de inscritos, a blogueira precisa da ajuda de outras pessoas, porque o trabalho tomou proporções tão grandes que foi necessário abrir uma empresa.“Eu sou tão trabalhadora quanto qualquer um, a diferença é que o meu trabalho é exposição. Essa parte burocrática que o pessoal acha que não existe, existe sim, é uma empresa em que eu sou chefe e também funcionária”, conclui Jéssica.

*Estagiária sob orientação da editora Maiara Lopes

Blogueiras baianas falam sobre trajetória no mercado de influencers | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo