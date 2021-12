Blogueira que é contra as redes sociais pede dinheiro a fãs

A blogueira australiana Essena O'Neill, que ficou famosa no início da semana por criticar o uso das redes sociais, revelando segredos sobre o mundo da publicidade na plataforma, voltou a fazer declarações na web.

Essena, agora dona de um site voltado a pessoas dispostas a mudar a sociedade, chamado "Let's Be Game Changers" ("Vamos ser Transformadores do Jogo", em tradução livre), publicou um vídeo no qual afirmou estar em crise financeira e pediu a ajuda dos fãs.

"Eu não estou conseguindo pagar meu aluguel agora", contou. "Eu não sou uma puritana. Preciso de dinheiro para cobrir as minhas despesas básicas. Se vocês entendem a minha decisão, contribuam com o quanto vocês acham que esta ação vale", completou

A moça ainda confessou estar envergonhada com a situação. "Estou envergonhada em admitir que preciso de ajuda", desabafou.

