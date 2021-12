Blogueira faz maquiagem inspirada no furacão Irma e irrita internautas

Às vezes, a busca por likes pode ultrapassar os limites do bom senso. Foi o que aconteceu com a blogueira norte-americana Kali Harlow, que se inspirou no furacão Irma para criar uma maquiagem.

No Twitter, ela postou uma foto do seu visual ao lado de uma foto de satélite do fenômeno natural que mostra as ondas de calor, de onde ela tirou inspiração para criar a maquiagem nos olhos, com a legenda "Lembre-se de que, no meio da tempestade, Deus permanece no controle".

Remember in the eye of the storm, God remains in control. pic.twitter.com/Ke01Le7rCH — Kali Harlow + (@KalElizabeth29) 9 de septiembre de 2017

Porém, a reação do público não foi positiva. Internautas afirmaram que a maquiadora estava sendo insensível. "Milhões de pessoas perderam suas casas, animais e familiares, e você está fazendo uma maquiagem sabendo da destruição e devastação que o furacão causou?", escreveu uma usuária do Twitter. "É um visual bonito, mas o timing é muito ruim. Pessoas estão morrendo e assustadas", acrescentou outra.

Em uma série de tweets, Kali pediu desculpas às pessoas que se ofenderam, mas defendeu seu ponto de vista. "Vocês estão literalmente pegando meu trabalho e distorcendo de todas as maneiras possíveis", escreveu. "Quero me desculpar com todos que se sentiram ofendidos com minha última maquiagem, nunca foi minha intenção machucar ninguém."

