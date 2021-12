Blogueira de beleza Bruna Tavares lança linha de maquiagem

Bruna Tavares, do blog Pausa para Feminices, lançou nesta terça, 16, uma coleção de batons líquidos em parceria com a marca de cosméticos Tracta. Os nomes dos produtos homenageiam mulheres que a inspiraram na carreira na internet - a editora de beleza Victoria Ceridono, do Dia de Beauté, e Camila Coelho estão entre as escolhidas.

As cores do batom passam por nude, laranja, rosa, marrom, ameixa e vermelho. Os tons Luísa, Victoria e Bianca são inspirados nos produtos Dolce K, Candy K e 22, da linha de cosméticos criadas pela socialite americana Kylie Jenner. "O Bianca é um dos meus preferidos. É um laranja queimadinho", contou a blogueira.

O blog Pausa para Feminices é um dos principais no Brasil da área de beleza e traz resenhas e tutoriais. Em sua página no Facebook, Bruna Tavares soma mais de 2,6 milhões de seguidores. Além disso, é a blogueira com mais licenciamentos de cosméticos do país e a primeira a assinar uma linha própria de maquiagem.

adblock ativo