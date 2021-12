Biografia de Gil do Vigor entra na lista de livros mais vendidos no Brasil

Dois meses depois de sair do "Big Brother Brasil 21", a recém-lançada biografia de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, já está na lista dos livros mais vendidos do Brasil. Nesta sexta-feira, "Tem que vigorar" é o livro 10º livro mais vendido na Amazon. Na categoria LGBT a obra fica em primeiro lugar.

"Contei como me aceitei, passei a me amar e a buscar os meus sonhos em “Tem que vigorar!", disse Gil, no Instagram. "Acredito muito na importância de compartilharmos nossas histórias, então espero que a minha inspire e encoraje vocês."

Na obra, Gil conta detalhes sobre a infância permeada pela pobreza e violência, com um pai usuário de drogas e a mãe, Jacyra, se desdobrando para criar sozinha ele e as irmãs, Janielly e Juliana. O economista relata também o papel fundamental da educação em sua formação e o sonho de viver BBB.

O livro traz ainda depoimentos tocantes da mãe, Jacyra, e de ídolos que agora são fãs de Gil, como Xuxa e Deborah Secco.

