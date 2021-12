Biel posta foto de bigode e recebe críticas de fãs

O funkeiro MC Biel tem vários fãs, isso todos já sabem, mas nem tudo o que ele faz é aprovado pelo grupo. Foi o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 6, após o cantor postar uma selfie em sua conta no Instagram. Na imagem, o artista aparece com um bigodinho ralo. Mas o novo visual foi criticado pelos seguidores.

"Esse bigode, meu lindo, não ficou bom, não", escreveu um internauta. "Com esse bigode está parecendo o Wesley Safadão", comparou outro. "Está com cara de cafajeste com esse bigode", comentou um terceiro.

