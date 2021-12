Biel pode se tornar protagonista de filme

O cantor Biel voltou aos holofotes nesta semana, mas dessa vez não foi por conta de nenhuma polêmica. De acordo com o colunista Léo Dias do jornal "O dia", agora, o funkeiro vai iniciar uma possível carreira de ator, e se depender de Rodrigo Montenegro, diretor de "Tudo por um Popstar", Biel vai aparecer em breve nos telões dos cinemas. Ele foi chamado para ser o protagonista do filme que é inspirado no livro homônimo de Thalita Rebouças.

"Houve o convite e estamos aguardando uma resposta dele por conta da agenda de shows. Ele seria o líder da boy band. O contrato ainda não foi assinado". As gravações do filme começam no segundo semestre e Rodrigo ainda tenta colocar a blogueira Kéfera no papel de Babete. "Queremos trazer o público da internet para o cinema", acrescentou o diretor.

Apesar de Biel ter sido convidado, o diretor não esconde que já existem outros nomes para protagonizar o filme, caso Biel não aceite fazer parte do elenco.

"Temos um plano B, mas a gente quer muito que ele faça, mesmo depois dos recentes acontecimentos", revelou ele, em entrevista à coluna.

adblock ativo