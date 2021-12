Biel é investigado pelo MP por assédio sexual

Um dia após fazer um acordo judicial em que terá que pagar R$ 4,4 mil para uma instituição de caridade, o funkeiro Biel agora vai ter que enfrentar o Ministério Público em uma denúncia de assédio sexual.

De acordo com jornal "Extra", o acordo que foi feito nesta segunda, 10, foi referente ao processo de injúria contra Biel.

O relatório do inquérito de assédio sexual contra a repórter Giulia Pereira foi enviado na sexta-feira, 7. A advogada de Giulia, Ana Paula Cortez, disse que a cliente ficou aliviada com a decisão do MP.

"É uma pena branda, mas infelizmente é a legislação. Ela está tranquila e aliviada. Vamos começar de novo daqui para frente, esperando que isso tenha sido uma lição para a vida de Biel, pois ele é um profissional que forma opiniões", declarou.

Ela ainda revelou que Giulia vai processar o Portal IG, onde trabalhava, por ter sido demitida 15 dias após a denúncia.

