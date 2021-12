Biel é impedido de conduzir Tocha Olímpica após polêmica

Depois de ter sido acusado de assédio sexual contra uma repórter do IG, o cantor MC Biel foi cortado da lista de condutores da Tocha Olímpica pelo Comitê da Rio-2016.

De acordo com o jornal O Globo, Biel iria participar do evento na etapa de Fortaleza, no Ceará, nesta terça-feira, 7, porém foi retirado da escala de reversadores por conta do caso.

"Estamos torcendo para que tudo seja resolvido. Mas preferimos que os valores olímpicos não sejam vinculados ao acontecimento. Queremos passar uma imagem de paz. Por isso, MC Biel foi desconvocado", disse a assessoria de imprensa do Comitê.

O cantor foi acusado de assédio por uma repórter do portal IG durante uma coletiva de divulgação do seu novo albúm. Na ocasião, Biel teria dito coisas como: "idade não significa nada. Se te pego, te quebro no meio", além de tê-la chamado de "gostosinha" durante entrevista.

A reporter, que não quis se identificar, registrado com boletim de ocorrência na 1ª Delegacia da Mulher, em São Paulo.

adblock ativo