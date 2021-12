Biel é confudido com Justin Bieber após show em Nova York

O cantor Biel passou por uma situação inusitada na madrugada desta quarta-feira, 20, no Madison Square Garden, em Nova York. Na ocasião, ele foi confundido com seu ídolo, o astro pop Justin Bieber enquanto saía da casa de show. Biel é fã assumido de Bieber e até se veste como o cantor internacional, mas foi surpreendido por fãs que gritavam achando que se tratava do canadense.

Em sua rede social Snapchat, Biel contou que achou graça da situação e mostrou o memento que foi cercado por fãs do ídolo teen.

"A galera achando que eu sou o Justin porque eu saí pelo backstage", disse ele no vídeo.

O cantor está no exterior a convite de Rodrigo Branco, jornalista brasileiro que costuma levar celebridades brasileiras para conhecer o país.

