Biel comete infrações de trânsito e exibe no Snapchat

O funkeiro MC Biel exibiu orgulhoso a potência de seu carro no Snapchat. O problema é que no vídeo publicado na rede social, o velocímetro da sua Porsche atinge a marca de 117 km/h, 46% acima da velocidade máxima permitida na região por onde ele trafegava. Além disso, o cantor gravou e publicou as imagens enquanto dirigia.

Na madrugada de segunda-feira, 11, às 3h32, Biel foi a uma lanchonete na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na volta para casa, ele fez o vídeo para 'exibir' o desempenho de seu carro.

De acordo com a CET-Rio, não há nenhuma via na região em que seja permitido trafegar acima dos 80 km/h.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Biel não foi encontrada para comentar o caso.

