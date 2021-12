Bianca Rinaldi responde crítica por atuação em novela da qual não participa

Os usuários do Twitter de vez em quando trocam os pés pelas mãos. Foi o que aconteceu neste último domingo, 29, quando uma internauta criticou a atriz Bianca Rinaldi pela "participação" na novela "O Outro Lado do Paraíso" (TV Globo). Só há um pequeno problema: a atriz não está na novela e é contratada da Record TV.

"Atuação de Bianca Rinaldi pior que a do Fiuk. Meu Deus. kkkkkkkkkkkkk Péssima #Ooutroladodoparaiso", tuitou uma seguidora, provavelmente confundindo Rinaldi com Bianca Bin, atriz que é a protagonista da atual novela das 21h. A atriz da Record TV percebeu a crítica e respondeu "Eu não estou na novela", o que fez com que outros usuários partissem em defesa dela.

"Até porquê se tivesse, seria um show de atuação", defendeu uma fã. "Essa tomou uma pícara voadora no peito", disparou outro. Depois de toda a reação negativa, a internauta pediu desculpas pelo erro. "Só errei o nome da atriz. Acontece. Mas já apaguei, seus putos. Mas continuo achando péssima", escreveu.

Eu não estou na novela. https://t.co/plZqu8Coig — Bianca Rinaldi (@BiancaRinaldi) 29 de outubro de 2017

