Bianca Bin diz não ter vergonha de ritual com sangue de menstruação

Após revelar que usa sangue de menstruação para regar as plantas, a atriz Bianca Bin afirmou que não sente constrangimento em praticar o ritual chamado "Plante sua Lua". A revelação ocorreu durante entrevista nos estúdios da Globo nesta quinta-feira, 11.

"Eu não tenho vergonha em falar sobre isso que eu chamo de lunação, eu planto a minha lua. O coletor menstrual é mais higiênico e prático. Pode ficar até oito horas no corpo e a cada mês vem um fluxo maior ou menor, e aí você acaba conhecendo mais o seu corpo, seus ciclos. Conhecendo mais meu corpo e o meu ritmo, mais equilíbrio eu vou ter na vida", explicou Bianca, que dá vida à personagem Clara, protagonista da trama "O Outro Lado do Paraíso".

Sobre o ritual

No início do mês de janeiro, Bianca Bin criou polêmica ao convidar fãs e seguidoras para realizar o ritual "Plante sua Lua", no qual a mulher coleta o sangue menstrual para depositar em um jardim, sobre as plantas ou até mesmo na própria terra.

"Plantar a lua é devolver o sangue para a terra. Uso o coletor menstrual e coloco o sangue nas plantas, diluído em água. É uma forma de fechar o ciclo. Isso mudou minha relação com meu corpo e com me entender mulher. O universo é uma grande potência feminina e é com essa força que busco me conectar sempre", contou ela, à época.

Ainda na publicação feita pela atriz, ela descreve o ritual como "exercício muito simples, porém pode ser extremamente poderoso, curador e profundo a todas mulheres".

