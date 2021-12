Bianca Andrade, a Boca Rosa, está grávida do primeiro filho

A empresária e influenciadora digital que participou do Big Brother Brasil 20, Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, está grávida do seu primeiro filho. O primogênito é fruto do relacionamento com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos.

O casal está junto, entre idas e vindas, desde 2017. No entanto, assumiram o romance publicamente no último mês de setembro, cerca de seis meses após retomarem a relação. Além disso, eles citam durante diversas entrevistas que não se prendem aos rótulos, enfatizando que vivem um relacionamento 'não convencional'.

adblock ativo