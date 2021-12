Beyoncé está grávida, diz revista inglesa

A cantora Beyoncé está esperando o segundo filho, de acordo com a revista inglesa Life & SDtyle. A publicação diz que a cantora vai guardar o segredo até o terceiro mês de gestação, para somente após esse período anunciar oficialmente a gestação.

"Ela só está esperando quando estiver com três meses, mas está muito feliz", relatou a fonte ouvida pela publicação.

Mesmo com rumores de uma possível crise no casamento com o Jay Z, um amigo do casal disse a revista que isso não é impedimento para ela ter um outro filho com o cantor e até tentar salvar o casamento.

"O momento pode ser amargo, mas se isso mantiver seu casamento, então que assim seja. Beyoncé estava com tudo pronto para pedir o divórcio, mas ela cancelou", explicou a outra fonte.

