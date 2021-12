Beyoncé é acusada de roubar letras de músicas

Por essa, Beyoncé não esperava. A cantora Cheareen Jones a está processonda, em Kings County, em Nova York, alegando que as canções "Sweet Dreams", "Irreplaceable" e "Listen", gravados por Beyoncé, foram compostas por ela.

Segundo o site Radar On Line, Jones diz que compôs as músicas quando ainda fazia parte da igreja. "Eu pensei que a igreja havia me roubado, e é por isso que estou abrindo um processo contra a comunidade. Ela está cometendo um grande furto usando minha imagem e interpretando canções que não pertencem a ela", afirmou.

