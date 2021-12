Beyoncé divulga primeira foto de gêmeos

A cantora Beyoncé publicou na madrugada desta sexta-feira, 14, no Instagram, a primeira foto dos filhos gêmeos com o rapper Jay-Z. Os pequenos, que se chamam Sir e Rumi, nasceram em junho deste ano.

"Sir Carter e Rumi, 1 mês hoje", comemorou a artista na rede social. Em poucos minutos, a foto de Beyoncé já registrava mais de 5 milhões de curtidas e 190 mil comentários.

Na imagem ela aparece com os bebês no colo, em um cenário semelhante as fotos da gravidez, com véu e cercada por flores.

Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾 Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce) em Jul 13, 2017 às 10:10 PDT

