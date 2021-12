Beyoncé canta em casamento de herdeira de homem mais rico da Índia

Beyoncé participou de um show inusitado em sua carreira: a cantora se apresenta na cerimônia de casamento da herdeira de um dos homens mais ricos da Índia. Isha Ambani, de 27 anos, é filha do bilionário indiano Mukesh Ambani.

A união oficial será nesta terça-feira, 11, mas as festividades já começaram no fim de semana. A herdeira se une com Anand Piramal, de 33 anos. São três dias de música, dança e rituais na cidade de Udaipur.

Além de Beyoncé, foram convidados os principais nomes do mundo de Bolywood, que viajaram em dezenas de voos fretados. Entre as atrações do casamento está o show privado da americana.

Não foi divulgado o valor do cachê de Beyoncé, mas a cantora publicou, no perfil dela no Instagram, a imagem do vestido que usou para a ocasião, em tom vermelho e com detalhes em ouro.

