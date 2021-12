Benedito Ruy Barbosa polemiza: "Odeio história de bicha"

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, atualmente supervisor de "Velho Chico", nova produção das 21h da TV Globo, criticou as novelas com núcleos LGBT. "Odeio história de bicha. Pode existir, pode aceitar, mas não pode transformar isso em aula para as crianças. Tenho dez netos, quatro bisnetos e tenho um puta orgulho porque são tudo macho pra cacete", disse em entrevista ao jornal Extra, durante o lançamento da novela na noite da segunda-feira, 7.

Ainda de acordo com a publicação, Constrangida ao lado do pai, Edmara Barbosa, uma das autoras da produção, pedia para ele parar de falar e ele insistia: "Deixa eu falar, ué. É a minha opinião".

"Não sou contra, não acho errado. O que acho é que quando eu tenho na mão 80 milhões assistindo minha novela, tenho que ter responsabilidade com as pessoas que estão me assistindo. Tenho que saber que tem muito pai que não quer que o filho veja, porque eles não sabem explicar, não sabem como colocar. Muita gente reclama disso para mim. O que não é justo é você transformar: só é normal o cara que é bicha, o que não é bicha não é normal. A mulher que é sapatona é perfeita, a que não é sapatona não é legal. É assim que estamos vivendo", disse.

Em 2014, no lançamento do remake de "Meu Pedacinho de Chão", ele tinha dito algo parecido: "Não escrevo cena de beijo gay. Tenho responsabilidade com o público que assiste novela. No interior, as pessoas não aprovam isso. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas não é o tipo de coisa que eu concorde".

