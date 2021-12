BeloRecatadoedoMar: Piovani posta foto de marido nu

A atriz Luana Piovani entrou no clima do protesto #BelaRecataedoLar (contra um perfil da mulher do vice-presidente Michel Temer publicado na revista Veja) com uma postagem no Instagram nesta quinta, 21. Mas ao invés de uma foto dela, a atriz postou uma imagem do marido, Pedro Scooby.

"Belo, recatado e do mar #hehehe #fotoesquecida e excelente☺️☺️ #scoobylua💏 #tudomeu", brincou Luana na legenda.

Com o surfista nu, a foto chamou atenção dos seguidores de Luana. "Gostoso! Sem ofensas", "Abalou tudo, você está de Parabéns", "Coisa linda meudeuzu!", "Gato", "Belíssimo!" e "Miga sua loka, não faz propaganda desse bofe", foram alguns dos comentários.

A imagem foi tirada durante viagem do casal para Patagônia. Durante o passeio, Scooby também postou fotos sensuais da esposa.

