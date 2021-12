Belo tem cachê bloqueado pela Justiça para quitar dívida milionária

Quase 15 anos depois de entrar com uma ação judicial contra Belo, o ex-jogador Denilson vai receber uma bolada milionária do cantor. A briga na Justiça teria começado em 2004, após o artista ter deixado a banda Soweto, de propriedade de Denilson.

Nesta quinta-feira, 25, a Justiça determinou o bloqueio do cachê de um show de Belo para quitar a dívida de mais de R$ 4,7 milhões por quebra de contrato, como informou o "UOL Esporte".

A ação já foi encerrada. Portanto, Belo não pode recorrer da decisão. A defesa do artista teria argumentado que o cantor não tem fundos suficientes para pagar a indenização. Assim, a Justiça determinou que o cachê do próximo show do cantor será depositado em uma conta judicial. Belo fará a apresentação na sexta-feira, 26, em São Paulo. Mais cachês podem ser bloqueados.

Em 2017, Denilson deu uma “alfinetada” no cantor nas redes sociais. Após Belo publicar uma foto no Instagram, o ex-jogador de futebol comentou: “Só falta aprender a pagar quem ele deve”. O marido de Gracyanne Barbosa tentou processá-lo por danos morais, mas gastou muito com advogados e acabou gerando uma dívida de R$ 67 mil.

adblock ativo