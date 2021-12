Belo pede empréstimo para comprar carrão para Gracyanne

Gracyanne Barbosa pediu um carro novo e vai ganhar. Recentemente, o cantor Belo andou visitando algumas concessionárias no Rio de Janeiro para presentear a esposa com uma Range Rover zerinho. O problema, segundo o jornal Extra, é que as lojas não aceitaram financiamento e o cantor teria que pagar o valor do veículo, mais de R$ 200 mil, à vista.

Em busca de uma solução, o cantor viajou para São Paulo e conseguiu um empréstimo de R$ 1 milhão com investidores paulistas em troca de uma série de shows. Ainda segundo a publicação, Belo já teria voltado para o Rio com metade da quantia em sua conta. O restante receberá nos próximos meses.

