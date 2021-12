Belo e Rodriguinho se apresentam no Conceição Sunset

Com muito samba e pagode, o feriado de 8 de dezembro promete ser de animação com o Conceição Sunset. O evento, que acontece no Espaço Jequitaia (Cidade Baixa), a partir das 13h, será comandado por grandes nomes do samba e pagode, como Belo, Rodriguinho, Pixote, Clareou, Samba & Suor, D'Resenha, CBX Samba Club, Samba Mocidade e Dj Raffa Maciel.

Os ingressos custam entre R$50 e R$180 e podem ser adquiridos no Sympla, Balcões de Ingressos, lojas do Pida e na loja LB Sport CLUB.

