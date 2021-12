Belo e Gracyane discutem em academia e falam em separação

O casal fitness, Belo e Gracyane Barbosa, está passando por um momento tenso no relacionamento. Nesta semana, o clima entre os dois ficou tão pesado, que eles chegaram a bater boca no meio de uma academia do Rio de Janeiro, de acordo com o jornal Extra.

Entre um exercício e outro, o casal começou uma discussão tão grande, que chamou atenção de outros alunos. O motivo do bate-boca seria porque Gracyane teria jantado com alguém que o cantor não conhecia.

Perguntada várias vezes sobre a identidade da pessoa, Gracyane não respondia e acabou falando: "Então vamos terminar o casamento!", disse o jornal. Ainda de acordo com a publicação, Belo não quer acabar o relacionamento e os dois deciram esperar o Carnaval passar para conversar.

Procurada, a assessoria de comunicação de Belo e Gracyane nega o ocorrido.

