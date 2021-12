Bell Marques comenta polêmica de música "Cabelo de Chapinha"

O cantor Bell Marques usou seu perfil no Facebook, na noite desta quarta-feira, 9, para comentar a polêmica que surgiu em torno de sua nova música, intitulada "Cabelo de Chapinha". A canção, que fala sobre uma "nega" que deve ir ao salão para se arrumar para seu companheiro, incomodou uma parte do público.

"A minha história mostra que jamais desrespeitei o meu publico através do meu trabalho. Tenho muito orgulho do que faço, respeito muito todos os meus fãs e jamais faria algo diferente. Os meus 36 anos de carreira estão aí para provar que eu sempre levei alegria cantando canções que fazem o povo sorrir, dançar e cantar. Não é à toa que sou considerado um dos artistas que mais atrai multidões e isso me enche de orgulho. Essa música nova, 'Cabelo de Chapinha', está sendo cantada nos quatro cantos do Brasil e isso mostra sua aceitação sem 'mas' nem 'porquês'. É uma canção na qual o compositor se inspirou em um personagem que adora sua parceira e lhe pede, com carinho, que se arrume do jeito que ele gosta", argumentou.

"Muito boa essa forma gentil que o compositor encontrou para enaltecer sua amada e que deveríamos aplaudir, pois essa é a mensagem da música: gentileza e amor. Tenho certeza que foi dessa forma que grande parte do público entendeu, por isso a música teve uma aceitação tão rápida", completou.

Em seguida, o artista se desculpou em nome de Escandurras, Fagner e Gileno, que compuseram a música. "Peço desculpas, em nome dos compositores, para aqueles que não conseguiram compreender a sua intenção. Mas, tenho certeza de que agora ficará tudo mais claro, pois, pra se falar de amor não precisa dizer "Eu te amo". Cada um se expressa como sabe", afirmou.

Confira a letra da música:

Minha nega, vai lá no salão faz aquele corte que seu nego gosta de te ver

Me traz seu coração, porque essa noite só vai dar eu e você

Com esse amor ninguém pode

Só água na cabeça

Pra apagar o fogo

Ô mainha, mas eu só gosto do cabelo de chapinha, mainha

Ô tá liso, tá lisinho. Tá liso, tá lisinho

Tá liso, tá lisinho. Tá liso, tá lisinho

Ô mainha, mas eu só gosto do cabelo de chapinha, mainha

Ô tá liso, tá lisinho. Tá liso, tá lisinho

Tá liso, tá lisinho. Tá liso, tá lisinho

