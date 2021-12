Bell Marques cai após fã invadir palco e tropeçar em segurança; veja vídeo

Bell Marques começou o ano com um incidente em um show em Maceió, no Réveillon. Uma fã invadiu o palco e, na hora em que corria para abraçar o cantor, levou uma "rasteira" de um segurança que escorregou ao tentar segurá-la, fazendo com que ela caísse em cima do ex-líder do Chiclete com Banana.

Bell levou a situação na brincadeira. "Estava louco atrás desse vídeo, olha só o que aconteceu comigo no show do Réveillon! Esse é pra começar o ano com boas risadas... A rasteira foi sem querer pois o tapete do palco estava solto, mas o tombo foi engraçado! Por favor, já basta de rasteiras em 2017... rsrs", comentou em uma rede social.

