Bela Gil sugere que vermes causam irritação na filha

A apresentadora e nutricionista Bela Gil disse que vermes e parasitas alteram humor da filha Flor, de 6 anos. "(Ela) fica irritada com pequenas coisas. Mas acho que isso tem muito a ver com vermes e parasitas", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Questionada do que motivou a suspeita, a baiana, filha de Gilberto Gil, não foi clara. "Eles causam irritação. Tive muito verme quando era pequena, criança brinca na areia, com cachorro. É um assunto importante, e às vezes não se sabe por que a criança está com comportamento estranho", explicou.

Bela causou polêmica por outras declarações. Recentemente, ela sugeriu substituir pasta dental por cúrcuma, o que incomodou dentistas. "Eu tinha postado uma receita de desodorante natural, nenhum dermatologista veio me criticar. Não sei por que os dentistas resolveram achar que eu estava criminalizando o trabalho deles. Levo minha filha ao dentista, vou ao dentista", diz a jovem, que afirma usar cúrcuma para limpar a boca.

Ela também movimentou as redes sociais ao mostrar a lancheira da filha. "As pessoas vivem de uma maneira tão alienada, que comer algo tão natural como batata doce e banana da terra no café da manhã é tenebroso. O que me chateia é que o que eu faço é exceção, e eu queria que fosse regra".

A apresentadora do "Bela cozinha" disse que não se incomoda com as críticas e acha que ainda receberá mais. Mesmo assim, ela não se considera uma pessoa chata por propor de um estilo de vida mais sustentável. "Não me acho nada chata. Nunca mandei ninguém fazer nada, as pessoas têm livre arbítrio".

adblock ativo