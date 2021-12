Bela Gil revela ter ingerido placenta do filho com banana

A chef de cozinha e apresentadora Bela Gil preparou mais uma 'receita' polêmica. Depois da melancia grelhada com azeite de oliva, ela afirmou à revista Veja Rio que ingeriu a própria placenta após o parto natural do filho Nino. "Nem senti o gosto, porque misturei com vitamina de banana. A Flor, minha primogênita, também bebeu enquanto comemorava a chegada do irmão", conta.

Assim como a maioria das receitas de Bela Gil, essa também é supostamente bastante nutritiva e causa estranheza em muita gente. Apesar de não ter comprovação científica, as mamães adeptas da prática afirmam que a placenta pode ser um ótimo alimento na recuperação do parto. Kim Kardashian, Holly Madison, January Jones e Mayim Bialik também afirmaram que iriam ingerir o órgão.

