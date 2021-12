Bela Gil revela que o marido é ex-affair da irmã, Preta

Polêmica por suas receitas alternativas, desta vez Bela Gil surpreendeu por revelações pessoais. Em entrevista à revista Marie Claire, a apresentadora contou que conheceu o marido, João Paulo Demasi, de 35 anos, na época em que ele teve um affair com sua irmã, Preta Gil. "Nos conhecemos na época em que ele teve um caso com a Preta. Um tempo depois, terminaram e o reencontrei no Carnaval. Fiquei apaixonada...", disse.

Ela deixou clara a insegurança que sentiu. "Pensava: 'Ele namorou minha irmã, é oito anos mais velho e deve me achar uma pirralha. Não tem a menor chance de rolar'", falou.

Bela ainda revelou que, no ínicio, a irmã não ficou contente com a relação. "A Preta detestou! Mas aí fui conversando com ela e o mal-estar passou", afirmou.

