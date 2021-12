Bela Gil revela nome do segundo filho: e não é Jiló

Depois de toda a polêmica gerada pela possibilidade de seu filho se chamar Jiló, a apresentadora Bela Gil revelou o nome do bebê nesta sexta-feira, 25. Ela publicou uma foto mostrando o barrigão em uma praia do Rio de Janeiro e, na legenda, escreveu: "E a barriguinha do Nino no Rio!".

Nos comentários da imagem, os seguidores comentaram o assunto. "Parece que refletiram melhor. Imagina Jiló! A criança iria sofrer muito bullying, coitada", disse uma internauta. "Não era Jiló?", indagou outra.

O novo membro da família Gil está previsto para nascer em junho.

... E a barriguinha do Nino no Rio!!! Uma foto publicada por Bela Gil (@belagil) em Mar 25, 2016 às 8:37 PDT

Na época em que o marido de Bela, JP Demasi, declarou que o menino se chamaria Jiló, o assunto chegou a ficar entre os mais comentados no Twitter. Além do bebê que está por vir, JP e Bela já são pais de Flor Gil, de 6 anos.

