Bela conta nome sugerido pela filha para o bebê que espera

Depois de Jiló, Bela Gil revelou mais um nome inusitado cotado para o seu bebê. Em entrevista ao site "GNT", a apresentadora contou que sua filha, a pequena Flor, de 6 anos, quer que a criança se chame Ouro, caso seja uma menina.

"A Flor quer muito, está muito feliz. Ela quer cuidar, ajudar, dar mamadeira. Se for menina ela quer quer que eu chame de Ouro", disse.

Porém, em seguida, ela falou que ainda não sabe o sexo do bebê, mas que se realmente for uma garota, ela também terá nome de flor. "Provavelmente, se for menina, vai ser Violeta. Com ela (Flor) eu sabia que era menina, mas esse eu não sei. Eu quero saber, mas ele ainda não abriu as pernas o suficiente!", afirmou.

