Beijo lésbico de Bruna Marquezine e cena de sexo bombam na internet

A tão esperada cena do beijo entre Beatriz (Bruna Marquezine) e Júlia (Letícia Colin), da série “Nada será como antes” (TV Globo), foi ao ar nesta terça-feira, 18. O momento quente entre as duas aconteceu durante um baile de Carnaval, quando Júlia pediu que Beatriz se afastasse do seu irmão Otaviano (Daniel de Oliveira).

Tudo começa quando Beatriz, com ar provocativo, falou que Júlia está se comportando como “uma mulher morrendo de ciúmes do marido” e a surpreende com beijos.

Após o baile, Beatriz faz sexo com Otaviano sob o olhar da irmã do rapaz, que os observa pela porta. Mais tarde, quando ele adormece, a atriz corre para a cama de Júlia.

"Eu quero você e seu irmão. Vocês são tão gostosos, tão sexy", dispara a personagem de Bruna, virando um dos assuntos mais comentados no Twitter.

é normal passar mal toda vez que ver esse video ? #NadaSeraComoAntes Bruna Marquezine pic.twitter.com/GNBODXxpKs — rai (@camrenftjb) 19 de outubro de 2016



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Sobre o tombo que a Bruna Marquezine, deu na família tradicional brasileira.... pic.twitter.com/KiwzsVzwYZ — Ramon Lacerda (@NonLacerda) 19 de outubro de 2016



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"O que vc quer?" "Eu quero vc. Vc e seu irmão. Vcs são tão gostosos." NOIS SENTIU O IMPACTO FI #NadaSeraComoAntes pic.twitter.com/Ko9wnIcwth — queen B (@cabeyostra) 19 de outubro de 2016



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

adblock ativo