Bebê anda após o parto e faz sucesso nas redes sociais; veja vídeo

Um recém-nascido fez sucesso nas redes sociais após ser filmado dando alguns passos, minutos depois de nascer. A enfermeira que apoia a criança no braço explica que, antes da filmagem, ela já tinha andado cerca de um metro. Segundo a mulher, a menina estava tomando banho quando começou a caminhar.

O vídeo, que foi publicado no Facebook há quatro dias, sem informações do local ou da data das imagens, já conta com mais de 78 milhões de visualizações, 350 mil reações e comentários vindos de diferentes países.

Em entrevista ao portal Uol, o pediatra especialista em saúde de recém-nascidos, Carlos Eduardo Corrêa, explica que todos os bebês têm alguns reflexos motores primários. No caso, trata-se do reflexo conhecido como marcha automática, que qualquer bebê de até 3 meses pode apresentar.

O motivo para a ação não é um consenso entre os médicos, mas Corrêa acredita que deve estar relacionado a um exercício motor realizado dentro do útero. Ele cita outros reflexos primários, como sugar para se alimentar. Segundo o especialista, também é comum a criança se arrastar até o peito da mãe quando são colocados sobre a barriga.

Para o pediatra, esse movimento não traz nenhum risco à saúde, mas o ideal seria que naquele momento a menina estivesse junto da mãe, e não com a equipe de enfermagem.

