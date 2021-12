BBB17: Ieda revela envolvimento com mulheres na juventude

A participante Ieda, do Big Brother Brasil (TV Globo), disse na madrugada desta terça-feira, 28, que já se envolveu com algumas primas quando jovem. A revelação foi feita durante uma conversa sobre sexualidade com os colegas de confinamento.

"Quando era menina, às vezes tinha uns casinhos com as minhas priminhas. Agora me lembro. Porque a gente não podia andar com meninos", declarou ela.

Logo após a revelação, a sister fez questão de garantir que não tem mais interesse em sair com mulheres. "Não tenho vontade hoje não. Já tive convite de uma pessoa que eu estava saindo regularmente, mas não tenho mesmo". Durante o papo, Emilly aproveitou para questionar Marcos se ele já se relacionou com algum homem, mas o brother negou qualquer atração por outra pessoa do mesmo sexo.

