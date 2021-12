BBB 21: Juliette escapa em prova e Gil, Caio e Rodolffo formam novo paredão

Rodolffo, Gil e Caio estão no paredão do Big Brother Brasil (BBB) 21. O paredão foi formado na noite deste domingo, 4, e o mais votado pelo público será o nono eliminado do reality, nesta terça-feira, 6.

Gil foi indicado pela líder Viih Tube. Já Juliette e Rodolffo foram os mais votados pela casa na votação fechada e a líder escolheu Rodolffo para desempatar.

Rodolffo iniciou uma votação aberta em que houve um empate entre Juliette e Caio. A líder precisou decidir de novo e escolheu Caio.

Ele poderia indicar um participante no contragolpe e optou por Juliette. Disputaram a prova Bate e Volta: Caio, Juliette e Rodolffo. A paraibana venceu e escapou do paredão.

