"BBB 15": Fernando diz "eu te amo" para Amanda

Em festa com decoração de cruzeiro no "Big Brother Brasil 15", na noite de sexta-feira, 27, Fernando disse ''eu te amo" para Amanda. Após o brother ter "dado um fora" na empresária, ele abriu o seu coração e, com a ajuda e estímulo de Adrilles, se declarou para a sister.

"Ele te ama. Ele não sabe ainda", disse o poeta mineiro. "Ele não me ama, não", discorda a líder. Foi a partir daí que Fernando voltou para a conversa ao falar "Eu amo mais do que você imagina". Porém, não foi o suficiente para a pretensão de Adrilles, que pediu para o produtor cultural falar diretamente. "Fala eu te amo", disse. E, prontamente, Fernando disse para Amanda "eu te amo, olhando no olho ainda".

adblock ativo