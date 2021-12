Bar temático de Salvador terá programação especial de shows

Em seu mês de aniversário, o Groove bar, bar temático de rock n´ roll, terá programação especial nesta semana. Bandas como, “Os Puliça”, Children of the Beast, o grupo Cavern Beatles e a cantora Clariana se apresentam no local.

Na quarta-feira, 10, a banda “Os Puliça” fazem um tributo ao The Police no projeto Groove Sessions e Quinta, 11, a cantora Clariana canta versões de clássicos do POP/Rock no mesmo projeto que começa a partir das 20h. Os eventos são gratuitos.

Já na sexta-feira, 12, a banda paulista Children of the Beast faz um verdadeiro tributo aos ingleses do Iron Maiden. o grupo realiza shows desde 1993 e é a cover oficial do Iron Maiden na América Latina, titulo reconhecido pela própria banda britânica de heavy metal.

Para finalizar a série de apresentações da semana, O grupo Cavern Beatles, que presta tributo à banda de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, realiza uma apresentação especial no sábado, 13, Dia Mundial do Rock.

O evento que marca a comemoração de 11 anos do Groove ainda conta com a participação da banda tributo aos Rolling Stones (por Rolling Stones Universitário). Os ingressos para as apresentações de sexta e sábado são vendidos pelo Sympla e naportaria do Groove.

Fundado em 2008 o Groove Bar Salvador agrega bandas e artistas de diferentes estilos como rock, blues, pop e metal na sua programação semanal de shows. O bar já faturou duas vezes o prêmio Veja como a melhor casa de shows de Salvador.

