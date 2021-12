Banda 'O Poeta' se apresenta em live no domingo, dia 14

Sabendo da necessidade de manter o isolamento social durante a pandemia do coronavírus, John Ferreira, O Poeta, vai realizar, neste domingo, 14, sua terceira live, que será transmitida pelo canal oficial do cantor no YouTube.

Depois de ser uma das revelações do Carnaval 2020, John promete fazer um show especial para quem gosta d’O Poeta. Trazendo os sucessos da carreira, John não esconde a alegria de poder realizar mais uma edição desse projeto.

“Estamos vivendo um momento muito difícil e de muita dor para muita gente, e por isso é preciso estar ligado que o isolamento é necessário para todos. E justamente por isso, que resolvi fazer mais uma live, para poder levar alegria para a galera que tá dentro de casa e que, assim como eu, tá morrendo de saudade de dançar ao som do meu pagodão. Estou preparando um repertório especial e com algumas músicas inéditas”, afirmou O Poeta.

No repertório, canções como “Bunda no Paredão”, “Voyage”, “Nego Ney”, “Bunda na Água”, “Tapa no Vento” e muitas outras músicas. O show ao vivo acontecerá a partir das 20h.

