Banda Calypso toca em Tocantins com guitarrista substituto

Ao contrário do que se esperava, Chimbinha não se apresentou com a banda Calypso no show deste sábado, 19, em Palmas, no Tocantins. Segundo o site Ego, Joelma subiu ao palco ao lado de um outro guitarrista, que foi bem recebido por ela. "Bem-vindo à família Calypso, espero que você fique por muito e muito tempo", declarou.

A cantora ainda aproveitou o show para dar mais uma alfinetada no ex-marido. "A galera apronta e depois a verdade vem à tona. Se não fosse assim Deus não seria justo", disse.

O gerenciador de crise de Chimbinha, Mauro Neto, contou que ele acabou não conseguindo tocar por conta de outros compromissos. "Ele não conseguiu se deslocar para o show em tempo hábil devido a questões de logística e por compromissos pessoais já assumidos esta noite em Belém [no Pará], afirmou.

adblock ativo