Banda Agentes do Metrô e Léo Estakazero gravam clipes em homenagem ao São João

O clima junino e a paixão pelo forró inspiraram um encontro diferente este ano. A banda Agentes do Metrô e Léo Estakazero gravaram clipes com três músicas, que serão exibidos nas Estações Rodoviária e Aeroporto da CCR Metrô Bahia, entre os dias 23 e 25 de junho (veja um dos clipes abaixo).

“Foi um convite diferente e que nos deixou muito felizes, um encontro com músicos que fazem a diferença no sistema metroviário da nossa cidade e ainda uma oportunidade de tocar para o nosso público, que utiliza diariamente o transporte” disse Léo Estakazero.

As canções escolhidas foram “Lua Minha”, sucesso da Estakazero, “Frevo Mulher”, clássico do São João composta por Zé Ramalho, e “Quando a vida voltar”, música nova de Léo Estakazero lançada durante a pandemia.

A banda Agentes do Metrô foi criada em 2019 e é formada por Agentes de Atendimento e Segurança da CCR Metrô Bahia, que atuam diariamente nas 20 Estações de metrô e 7 Terminais de ônibus administrados pela concessionária.

“Foi a primeira vez que tocamos com uma banda de forró do porte da Estakazero, uma experiência que mostra como a música pode fazer a diferença na vida de muita gente. Nossa ideia é trazer o sentimento positivo neste período, fazendo nossos clientes sorrirem em tempos tão difíceis, através do forró”, explica Josiel Macedo, que é líder de Atendimento e Segurança da CCR Metrô Bahia e músico da banda.

Os clipes foram produzidos dentro de um dos trens do metrô, mesmo utilizado pelos clientes nas Linhas 1 e 2 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Por conta da pandemia, as gravações foram feitas em um carro vazio, no estacionamento de Pirajá.

Além das Estações Rodoviária e Aeroporto, os conteúdos estão disponíveis também na TV Trem e em painéis digitais situados nas estações que podem ser acessados através de QR Code.

