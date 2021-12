Baile Quebradaum agita o Rio Vermelho nesta sexta-feira

Com muito dancehall, afrobeat, afrohouse, pop e outros ritmos, o Baile Quebradaum acontece nesta sexta-feira, 6, a partir das 22h, no Mercadão CC, no Rio Vermelho. A festa tem entrada colaborativa e promete uma noite de batidas fortes, pesadas, maliciosas e cheias de suingue.

Chegando na sua 6ª edição, o Baile Quebradaum recebe como convidada a cantora Mis Ivy, além dos DJ's que movimentam e fazem a quebradeira acontecer, Pivoman e Manigga.

adblock ativo