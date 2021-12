Baiano Ney Lima brinca ao ter nome citado como participante do BBB21

Após ser apontado como um dos nomes da lista do grupo Camarote no BBB 21, o humorista e digital influencer Ney brincou com a possibilidade de estar na casa mais vigiada do Brasil.

“Eu estou vendo esses bafões aí que estão saindo nas páginas mas, enfim, eles só esqueceram de me informar que eu vou para o BBB, né? Porque eu não estou sabendo de nada ainda”, disse Ney ao colunista Leo Dias.

Outros nomes de famosos como Carla Diaz, Flávia Pavanelli, Fiuk e Camila de Lucas são cotados para esta vigésima edição, que começa no dia 25 de janeiro.

As pessoas que irão participar do BBB 21 já estão em isolamento desde ontem, 04.

